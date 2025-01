Sonic the Hedgehog 4 har premiere i mars 2027

Etter to vellykkede Sonic the Hedgehog-filmer tok det virkelig av med premieren på Sonic the Hedgehog 3 i forrige måned. Både media og kinogjengere har vært fornøyde, og billettsalget går som varmt hvetebrød - samtidig som alle roser Jim Carrey for en av hans beste prestasjoner noensinne.

Vi visste allerede at det ville komme en fjerde film, og nå vet vi også når den får premiere. Paramount har kunngjort at Sonic the Hedgehog 4 kommer på kino 19. mars 2027. Med andre ord er det bare to år igjen.

Hva er dine forhåpninger til denne filmen, og er det noen spesielle Sonicverse-karakterer du synes burde dukke opp?