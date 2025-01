Sonic the Hedgehog-filmene har nå spilt inn over én milliard dollar på verdensbasis En mektig milepæl for pinnsvinet og vennene hans.

HQ Verdens raskeste pinnsvin og vennene hans har vist seg å være en ekte melkeku, og rapporter bekrefter nå at franchisen (så langt) har tjent inn over én milliard dollar i globale billettinntekter. Den første filmen, som kom ut i 2020, ble årets sjette mest innbringende film. Den andre filmen overgikk raskt forgjengeren ved å tjene inn mer enn 400 millioner dollar globalt, og på lanseringstidspunktet ble den den mest innbringende videospillbaserte filmen i USA. Den tredje filmen har fortsatt denne trenden, og nå som Paramount utforsker Knuckles i en spin-off-serie, er studioet innstilt på å melke denne suksessen ytterligere, med en fjerde film allerede planlagt for 2027. En velfortjent suksess? Hva synes du om den? Liker du Sonic-filmene?