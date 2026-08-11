Sonic the Hedgehog kommer på besøk Fortnite

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Det ser ut til at den neste gjestestjernen i « Fortnite nå er avslørt i form av en viss rask pinnsvin. Den offisielle Sonic the Hedgehog-kontoen på Bluesky skriver: «Denne nye 'Fortnite'-sonen føles merkelig kjent...» etterfulgt av en kort video som viser Fortnites Peely løpende langs en Green Hill Zone-bane.

Vi vet ikke historien bak dette, men den korte teaseren starter med det som ser ut til å være et hackingforsøk fra bråkmakerne i Imagined Order, og teorien blant fansen ser ut til å være at de har åpnet et multivers i prosessen.

Siden den neste sesongen av « Fortnite starter 19. august, trenger vi sannsynligvis ikke å vente lenge før vi får vite mer, men du kan definitivt forvente en eller annen form for stor Sonic-begivenhet.