Sonic the Hedgehog og Justice League slår seg sammen i en tegneserie

Vi har sett alle slags sprø samarbeid i tegneserier opp gjennom årene, det være seg Marvel og DC som slår seg sammen, Justice League og Godzilla, og utallige andre også. Nå er DC og Segas mest berømte maskot, Sonic the Hedgehog, den siste i rekken som får denne behandlingen, når de to merkene slår seg sammen i en tegneserieserie på fem utgaver.

Den er kjent som DC x Sonic the Hedgehog og beskrives som en crossover-hendelse der Justice League og Team Sonic jobber sammen for å redde verdenene sine fra en stor trussel. Darkseid har klart å jobbe seg inn i Sonics univers i jakten på den ultimate makten, men heldigvis er Justice League i hælene på ham og tilgjengelig for å hjelpe Sonic, Tails, Knuckles, Amy Rose, Shadow, og Silver med å stoppe Apokolips' krefter i deres spor.

I crossover-tegneserien vil Sonic og vennene hans også få en Justice League makeover etter hvert, med Sonic som blir Flash, Shadow som Batman, Knuckles som blir forvandlet til Supermann, Amy Rose som ifører seg Woman Woman-utstyr, Tails som blir Cyborg, og Silver som bruker Green Lantern-ringen.

Det første nummeret debuterer 19. mars, og vi må vente på at alle fem blir utgitt for å se hvordan tegneserien ender og hvilke andre figurer som dukker opp. Utover de allerede nevnte vil Metal Sonic også dukke opp.

Kommer du til å sikre deg denne tegneserien?