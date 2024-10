HQ

Jeg elsker Sonic, og i løpet av de siste årene har jeg anmeldt stort sett alt relatert til Sonic her på Gamereactor, men et av de beste Sonic -spillene som er utgitt det siste tiåret, Sonic Generations, har jeg faktisk ikke hatt gleden av å spille - før nå. Med tilgang til Sonic X Shadow Generations, en samling av det beste Sonic har å by på, har det endret seg. Så la oss ta en titt på denne hyllesten til Sonics største hits som jeg har hatt gleden av å spille på PlayStation 5.

I utgangspunktet er det to spill i Sonic X Shadow Generations. Det første er det velkjente Sonic Generations, en enorm pakke i seg selv, men du får også en hel kampanje med Shadow the Hedgehog, som tilbyr en betydelig annerledes opplevelse. Selv om Shadow-kampanjen er annerledes, har den samme DNA som Sonic, noe som gjør det hele til en samlet pakke. La oss imidlertid begynne med Sonic Generations.

Sonic Generations kombinerer noen av de beste nivåene fra hele Sonic -universets historie, både i 2D-format som klassiske Sonic og i 3D-format som den mer moderne versjonen av figurens mange eskapader som vi ble kjent med i Dreamcast-æraen. Her får vi noen av de mest ikoniske banene, og som i nesten alle Sonic -spillene starter vi med den legendariske Green Hill Zone. Jeg vedder på at vi alle kan nynne musikken fra det sporet hvis vi anstrenger oss, og det er et bevis på at det fortsatt føles godt å bevege seg gjennom det. I spillet blir både 2D- og 3D-versjonene av Sonic kastet tilbake i tid av en ukjent svart spøkelsesaktig skikkelse, som tvinger begge til å spille de mest ikoniske nivåene på nytt. Underveis får du også selskap av klassiske Sonic -figurer som Tails og Knuckles. Etter å ha fullført hvert nivå som både 2D og 3D Sonic, kan du fullføre utfordringer som er innebygd i nivåene for å tjene nøkler til å låse opp en bosskamp mot Dr. Robotnik. Når han er beseiret, låser du opp tre helt nye nivåer. Dette gir spillet en enorm mengde innhold, og med Shadows kampanje inkludert kan du lett komme opp i 15-20 timers spilletid. Det er ikke lite for et plattformspill, sier jeg bare.

I tillegg er det mange små minispill å kaste seg ut i, noe som bare bidrar til underholdningen. Jeg ble personlig betatt av flipperspillet, der du i ekte Sonic Spinball -stil må styre Sonic rundt i et gigantisk flipperspill med flere nivåer og massevis av aktiviteter. Det er ren nostalgi for dedikerte fans. Historien i Sonic Generations er kanskje ikke Shakespeare, men den binder nivåene godt sammen og leverer noen underholdende små øyeblikk som kan få deg til å trekke på smilebåndet. I motsetning til Frontiers er det tydeligvis ikke gjort noe forsøk på å skape et narrativt bindevev her, historien bare er der.

Shadows kampanje er veldig forskjellig fra Sonics. Hvis jeg skulle beskrive Shadow, ville jeg kalt ham en slags "emo-Sonic", eller om ikke annet en ganske karikert "skyggeside", noe navnet også avslører i seg selv. Han er svart og rød, og er både mystisk og humørsyk. Historien hans er mørkere og banene er kaotiske. Shadow ble skapt i et laboratorium av Dr. Robotniks far, noe som betyr at han har noen evner Sonic ikke har. Han kan for eksempel kaste lyn, bli usårbar ved å trykke på R2-knappen og til og med stoppe tiden. Dette kan imidlertid bli litt overveldende ettersom spillet går i så høy hastighet at du ofte må reagere raskere enn refleksene dine tillater. For meg ble det for mye å sjonglere med alle Shadows evner uten tid til å mestre dem. Det er ikke fordi det er utfordrende, ikke i det hele tatt, det er mer bare at spillet ikke egentlig plasserer disse evnene i en sammenhengende kontekst.

Når det er sagt, er Shadows nivåer fortsatt morsomme å spille, spesielt fordi de veksler mellom 2D- og 3D-formater, noe som holder opplevelsen frisk.

Det største ankepunktet jeg har med Sonic X Shadow Generations, er imidlertid kontrollene. I motsetning til Sonic Mania, der kontrollen føltes perfekt og presis, føles den her litt upresis, som om Frontiers har gjort noen uvelkomne inntog her. Det føles ofte som om hopphøyden ikke utnyttes fullt ut, noe som kan skyldes at kameraet zoomer inn og ut. Det betyr at man ofte må justere Sonic eller Shadow etter at de har hoppet for å få dem til å lande nøyaktig. Det er synd, for Sonic spill er avhengig av presis kontroll, og det er dessverre ikke alltid tilfelle her. Jeg ble vant til det etter en stund, men det var aldri helt perfekt. Jeg følte aldri at den delen av spillet klikket for meg, dessverre.

Sonic X Shadow Generations Sonic samler det beste fra Sonics fortid, og det inkluderer musikken. Du får alt fra klassiske chiptunes fra Sega Mega Drive -æraen til moderne spill med sanger på lydsporet. Personlig foretrekker jeg chiptune-musikken, da de nostalgiske tonene virkelig treffer en gammel Sonic -veteran som meg. Grafikken er også flytende, og kjører for det meste med 60 bilder i sekundet. Du kan imidlertid oppleve noen få fall i bildefrekvensen når det skjer mye på skjermen, men heldigvis skjer dette bare når du ikke har kontroll over Sonic eller Shadow. Nivåene er varierte og oppfinnsomme og viser frem Team Sonic på sitt beste. Det er synd at kvaliteten er så varierende i Sonic spill generelt, for denne fantasifulle og inspirerte spilldesignen burde være felles for alle moderne Sonic spill, men dessverre er det mange svipsere mellom Sonics største suksesser. Det glemmer man litt når man spiller Sonic X Shadow Generations.

Det er verdt å nevne at selv om Sonic X Shadow Generations ikke bringer noe radikalt nytt til Sonic -serien, gjør det det det gjør best - å ta oss med på en nostalgisk reise gjennom Sonics mest ikoniske øyeblikk - på en svært kompetent måte. De små tekniske problemene og kontrollfeilene trekker det litt ned, men kan ikke endre det faktum at det er en solid og underholdende hyllest til favorittpinnsvinet vårt. Alt i alt er Sonic X Shadow Generations en flott pakke som inneholder noen av de beste banene i Sonics historie, og Shadows kampanje fungerer som en mørk, men spennende kontrast til Sonics fargerike eventyr. Hvis du vil oppleve Sonic på sitt beste, er denne samlingen et must. Så hvis du ikke har prøvd Sonic Generations før, har du nå sjansen til å spille Sonics største hits på moderne maskinvare, i en pakke som byr på timevis med underholdning.