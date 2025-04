Sonic X Shadow Generations annonsert for Switch 2

HQ

Det var en tid da Mario og Sonic var polare motsetninger. Mario var den langsomme, vennlige, tillitsfulle og litt tafatte rørleggeren i Mushroom Kingdom, mens Sonic var det raske, spenstige, frekke og kule pinnsvinet i Green Hill Zone. Og fremfor alt var de maskotene til Nintendo og Sega.

Men ... det var den gang, og siden Dreamcast ble lagt i skuffen, har Mario og Sonic vært bestevenner og til og med delt noen spill sammen. Så det er passende at Sega nå kunngjør at fjorårets hit Sonic X Shadow Generations også kommer til Switch 2.

Vi får ikke flere detaljer enn det, men Sega satser tungt på det nye formatet, og som vi tidligere har rapportert, er Yakuza 0 Director's Cut allerede annonsert til Nintendos nye konsoll, og vi kan også se frem til Raidou Remastered: The Mystery of the Soulless Army, Puyo Puyo Tetris 2S og Two Point Museum.