Sonic X Shadow Generations' soundtrack utgitt for Spotify og andre strømmetjenester

For litt over to måneder siden ble Sonic X Shadow Generations lansert, som både byr på en kraftig oppgradert versjon av klassikeren Sonic Generations og et helt nytt eventyr med Shadow. Siden det er et dobbelt eventyr, er det selvfølgelig mye musikk inkludert i et ofte hyllet lydspor.

Nå har det blitt annonsert via Sonic the Hedgehogs offisielle trådkonto at hele lydsporet fra spillet har blitt gjort tilgjengelig på populære musikktjenester, selvfølgelig inkludert Spotify. Totalt er det 52 sanger med en spilletid på over to timer - og før du spør, ja, Escape from the City er inkludert (i tillegg til flere andre klassikere som vil glede Sonic-fans).

