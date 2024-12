Sonic X Shadow Generations utvidet med en ny Sonic the Hedgehog 3-utvidelse

HQ

Sonic X Shadow Generations Sonic Generations har vært en stor suksess for Sega, og tilbyr masse Sonic-action for fansen med både et remastret Sonic Generations og et helt nytt eventyr med Shadow the Hedgehog i hovedrollen.

Hvis du er ferdig med eventyret og vil ha mer av moroa, har det nå kommet en ganske stor DLC-pakke som heter Sonic the Hedgehog 3 Movie Pack. Som navnet antyder, er det ekstra innhold basert på den kommende filmen Sonic the Hedgehog 3, som har premiere i løpet av de neste dagene.

Pakken inneholder et nytt nivå og en minihistorie som utspiller seg i Tokyo-distriktet Shibuya, og Shadow spilles her - akkurat som i filmen - av selveste Keanu Reeves. Se traileren for Sonic the Hedgehog 3 Movie Pack nedenfor, og du kan laste den ned i dag hvis du vil spille.