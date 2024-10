Sonic X Shadows har lekket - to uker før utgivelsen

HQ

Sonic X Shadows Generations er svært etterlengtet - delvis fordi det er en nyinnspilling av fanfavoritten Sonic Generations, men også fordi det inneholder en helt ny kampanje med Shadow the Hedgehog, med stemme av ingen ringere enn Keanu Reeves, som gir liv til den mørkere, mer humørfylte pinnsvinet.

Men bare to uker før utgivelsen har Switch-versjonen av spillet allerede dukket opp på nettet. Hvis du gleder deg til spillet, bør du være forsiktig med å støte på spoilere i form av videoer, tweets og foruminnlegg. Mye av det lekkede innholdet inneholder ting du helst ikke vil se før du holder kontrolleren i hendene. Dette inkluderer kart og nyinnspilte mellomsekvenser med ny dialog og nye handlingspunkter.

Det er skuffende for Sega og uheldig for spillere som er ivrige etter å få tak i spillet uten å bli eksponert for innholdet før den offisielle utgivelsen.