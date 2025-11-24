Sonicware Liven Evoke

HQ

Rett fra det teknologiske eventyrlandet Japan kommer noe virkelig merkelig. Det mangeårige, herlig særegne mannskapet på Sonicware har sluppet et nytt tilskudd til sin jam-vennlige Liven synth-familie. Liven Evoke visker ut grensen mellom akustisk og elektronisk lyd, og resultatet er intet mindre enn magisk.

Reisen inn i Evoke's organiske-møter-teknologiske stemning starter med esken. Et brunt, resirkulert pappskall pakket inn i et prikkete, organisk mønster, med produsentens og produktets navn. På innsiden er enheten pakket inn i et beskyttende slør i en tettsittende skumgummivugge. Ingen dikkedarer, bare de juridiske dokumentene og en visittkortlignende slip med en URL til manualer og opplæringsvideoer.

Visuelt fanger Evoke raskt oppmerksomheten. Tastene er en blanding av ovaler og kuler, lysknapper i gummi går i hele lengden, og en rekke knotter sitter pent plassert under en skarp LED-skjerm. Hver knapps funksjon er merket rett over og under på panelet, noe som gjør navigeringen intuitiv. Knottene og gummiknappene føles tette og responsive, selv om tastene har en smule slingring som kan bli et problem ved tung bruk. Alt i alt føles konstruksjonen solid og gjennomtenkt utført.

Når det gjelder tilkoblingsmuligheter, har du de vanlige Sync(Euro)- og MIDI-portene for tilkobling til annet utstyr. Teenage Engineering -enheter er til og med nevnt som kompatible. Det er en 3,5 mm linjeinngang/utgang, hodetelefonkontakt og DC9V-strøminngang, alt beleilig plassert på den øvre kanten. Dessverre er ingen strømforsyning inkludert. Men det er et batterispor på undersiden for seks AA-batterier, noe som gjør den kompakte enheten på 297 mm (B) x 176 mm (D) x 48 mm (H) klar for lengre jam-økter. Den innebygde høyttaleren hjelper også, selv om den hørbare forvrengningen får deg til å lure på om det er lyddesignet eller bare en billig kvalitet.

Evoke leveres med 34 instrumenter som er klare til å spilles på. Du finner alt fra strykere (celloer, gitarer) til messingblåsere (trompet) og fløyter. De låter flott ut av esken, men den virkelige moroa begynner når du dykker ned i justeringsverktøyene. Du kan forme cutoff og resonans, legge til og modulere LFO-er, stille inn romklang og justere sample-startpunkter for å endre lyden. En funksjon som skiller seg ut, er muligheten til å blande akustiske og digitale utgangsnivåer, justere forholdet og få alt fra rå følsomhet til digitalt skimmer.

Men den virkelige game-changeren? "Grain FX", en granulær syntesemotor som legger til en romklanglignende tekstur laget av partikkellyder som følger tonene dine. Disse kornene reagerer dynamisk på spillet ditt og kan justeres underveis. Det gir varme og dybde, og gir Evoke et sjelfullt og organisk lydbilde.

Du kan spille noter helt naturlig, men Evoke stopper ikke der. Trykk på Chord -modus, og tastene utløser hele akkorder. Du kan justere antall og rekkefølge på tonene, noe som gir deg mange harmoniske muligheter. Det finnes også polyfoniske, legato- og arpeggiatormoduser, slik at du kan sekvensere noter rytmisk med stil.

Live-justering er smidig og intuitiv, noe som gjør Evoke perfekt for opptredener og spontane jams. Den har også en allsidig sequencer der du kan spille inn fritt. Du kan spille opptil fire instrumenter samtidig, hvert med uavhengige tempoinnstillinger og en rekke andre kontroller. Dine egne patcher og låtideer lagres direkte i det innebygde minnet, med plass til over 100 spor i tillegg til demostykker.

Liven Evoke er rett og slett magisk. Den organiske, oppslukende lydverdenen trekker deg inn i en stemningsfull reise, som for eksempel ambient vibes à la Aphex Twins Selected Ambient Works II. De dype redigeringsverktøyene hjelper deg med å skape din egen lydidentitet ut fra en rik palett av autentiske instrumenter. Jeg savnet noen trommelyder ombord, men med litt fantasi og tweaking kan du lokke perkussive teksturer ut av enkelte patcher, eller bare koble til en trommemaskin. Mangelen på strømforsyning er også en nedtur for studiobruk. Selv en USB-C-port ville ha hjulpet. Når det er sagt, gjør batteristrømmen det enkelt å vibe på farten og jage etter inspirasjon uansett hvor den kommer. Alt i alt er Evoke en strålende synth med en helt unik lydkarakter. Den er nybegynnervennlig, gjennomtenkt designet og har en beskjeden pris på rundt 250 euro.