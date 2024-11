Sonos Arc Ultra

Jeg har anbefalt Sonos' ulike høyttalere ved flere anledninger, og jeg står fortsatt helt inne for dem. Spesielt i løpet av de siste tre-fire årene er det tydelig at Sonos' investering i et mer stabilt, proprietært økosystem var smart til syvende og sist, ettersom det nå er spekket med fantastisk funksjonalitet, men også er langt mer pålitelig enn for eksempel Google Homes Speaker Groups (som fungerer en fjerdedel av tiden i mitt tilfelle).

Samtidig har Sonos gjort seg bemerket innen hjemmekino, der det ser ut til at spesielt lydplanken Arc har slått an hos den gjennomsnittlige forbruker. Det er risikabelt å tukle med den nyetablerte arven, men de har nå valgt å erstatte den populære Arc med Arc Ultra, en lydplanke som ganske overraskende endrer mye på innsiden, og med en noe økt pris også.

Visuelt ser man først på den enten svarte eller hvite, lange, sylinderformede lydplanken og tenker at Sonos ikke har endret så mye. Men ikke la deg lure, for det er faktisk endringer her. Den er litt bredere, men heller ikke like høy. Porter, fysiske volumkontroller og andre funksjoner har blitt flyttet til baksiden på en annen, mer firkantet, matt plastkonstruksjon som gir hele baksiden et todelt utseende. Det ser flott ut, og det er slutt på å fikle med å skru opp eller ned volumet, ettersom de nevnte kontrollene nå er plassert på baksiden på den ene siden. Det hadde vært fint om Sonos, på en lydplanke de kaller "Ultra", hadde inkludert et par passthrough HDMI-porter, siden den selv opptar en av de verdifulle portene i TV-en din, men du kan snu på det og si at de fleste forbrukere som er interessert i en Arc Ultra sannsynligvis har fire HDMI-porter totalt uansett. Det er en liten ting.

På innsiden har vi en helt ny konstruksjon. Selve distribusjonen er nå 9.1.4 i stedet for 5.0.2. Mer spesifikt betyr dette at vi har å gjøre med 15 forsterkerenheter i D-klassen som til sammen driver 14 drivere, alle tilpasset av Sonos. Det er syv diskanthøyttalere, seks mellomtonehøyttalere og en helt ny Sound Motion subwoofer.

Sonos sier at disse er arrangert annerledes, og at dette gir en bedre illusjon av surround. Dette er selvfølgelig fortsatt en Dolby Atmos lydplanke med spesialinnstilling, så noen av driverne vil skyte oppover for å omslutte deg med lyd - igjen for å skape en illusjon av en kinoopplevelse der de fysiske enhetene er rundt deg, i stedet for bare foran. Sonos er spesielt stolte av høyttalerenhetene som er rettet direkte mot deg, og at denne nye fronthøyttaleren gir en mye bedre opplevelse. Er det en vesentlig forskjell mellom den og en standard Arc? Det er veldig vanskelig å si, men hvis du er veldig detaljert, kan du faktisk merke at lydbildet har mer dybde, litt som forskjellen mellom en middelmådig og en virkelig flott 3D-filmopplevelse. Det er bare en litt mer taktil dimensjon denne gangen. Det er vanskelig å si nøyaktig om det er plasseringen av enhetene, kvaliteten på dem eller den nye Sound Motion subwooferen.

Sound Motion er faktisk en revolusjon i seg selv. Konseptet er faktisk en total gjenoppfinnelse av høyttaleren som teknologi, og ble realisert av to nederlandske brødre som startet selskapet Mayht for å utvikle denne teknologien, som den gang ble kalt "Heartmotion". Sonos ble så imponert over dette at de kjøpte Mayht i 2022, og Arc Ultra er det første produktet som benytter seg av teknologien. Subwooferen Sound Motion er en utrolig flat transduser i midten av lydplanken, som er designet for å gi høyttalermembranen mye mer plass til å bevege seg. Den ekstra plassen gir ikke bare mer detaljrikdom i et gitt lydbilde, men betyr også at selve enhetene kan være mindre. Dette kan på sikt føre til større lydbilder fra mindre høyttalere, men nå som Arc Ultra har omtrent samme dimensjoner som Arc, har Sonos rett og slett pakket lydplanken med flere enheter. Derfor er de syv diskanthøyttalerne doblet, og derfor er det plass til at Sound Motion sub har fire motorer og to membraner. I teorien betyr dette at Arc Ultra kan produsere omtrent dobbelt så mye bass.

Denne effekten merkes umiddelbart - med en gang. Originalen Arc imponerte med balanse og surround, men her er det en JBL-lignende "oomph" bak, et slag i mellomgulvet av ren bass som virkelig gir trøkk. Sound Motion vil utvilsomt bli finjustert av Sonos i løpet av de neste årene, men akkurat nå er det ren kraft, og kombinert med resten av Sonos' økosystem er det en sann fryd.

Arc Ultra Den er fortsatt like enkel å sette opp, det er fortsatt TruePlay, det er fortsatt støtte for alle smarthusassistenter, den fungerer fortsatt som en vanlig smarthushøyttaler. Alt er som det skal være.

Dommen er klar - til en pris på 1 000 pund er dette den lydplanken vi vil anbefale fremover, og selv om det finnes gode billigere alternativer, er det få som kan matche Sonos' unike blanding av økosystem, kraft og balanse.