Sonos innrømmer stor feil etter appfiasko: "Vi endret for mye og for raskt"

Det siste året har ikke akkurat vært en triumf for Sonos, og den vanligvis så populære teknologiprodusenten har vært tvunget til å bruke mye av sin energi på å rydde opp i etterdønningene av den kontroversielle oppdateringen av appen sin.

I dag, to år senere, er Sonos uvanlig selvkritisk og erkjenner sine feil. I et intervju sier fungerende administrerende direktør Tom Conrad at de rett og slett prøvde å endre for mye på én gang. Dette førte til en storm av kritikk fra sinte brukere. I et intervju med TechRadar sa Conrad at :

"Vi endret rett og slett for mye for fort, og gjorde en rekke taktiske feil underveis. I mitt første år i selskapet måtte vi bruke så mye av energien vår på å rette opp skuta med hensyn til programvareplattformen som ligger til grunn for alle systemopplevelsene, at vi med vilje satte introduksjonen av ny maskinvare på pause for å komme tilbake til pari på den fronten."

Som et resultat av dette satte Sonos nesten all utvikling av ny maskinvare på pause i fjor, og fokuserte i stedet på å fikse programvaren og gjenvinne kundenes tillit. Fremover lover de å være mer forsiktige og jobbe tettere med brukerne sine. De vil invitere flere til betatesting og rulle ut endringer mer gradvis i stedet for å slippe store oppdateringer på én gang.

Dette er selvfølgelig en klar og positiv endring, og det høres absolutt ut som om de har lært av sine feil. Nye produkter er også på vei, med flere lanseringer planlagt i løpet av året, og forhåpentligvis vil de bli vellykkede, slik at selskapet kan gå tilbake til "høyttalere som bare fungerer".

Bruker du Sonos, og er du en av de mange som mistet tilliten til produsenten i fjor?