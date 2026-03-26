Det har gått litt under fem år nå, men den gang var jeg ikke et sekund i tvil om at Sonos' lille Roam-høyttaler var en teknologisk genistrek. Hele konseptet med å ha en pålitelig Wi-Fi-basert hjemmehøyttaler som kunne tas med på farten med et enkelt trykk på en bryter, komplett med passende IP-sertifisering, og plutselig fungere som en bærbar Bluetooth-høyttaler også.

Det står jeg selvsagt ved den dag i dag, men Sonos viste seg å bare ha en forbigående interesse i å videreføre Roam-serien, og i årene som har gått siden den gang, har det vært mangel på akkurat denne unike kombinasjonen av funksjoner - helt til nå.

Dette er Sonos Play, og akkurat som Roam er det en relativt liten Wi-Fi-basert hjemmehøyttaler som du plasserer på den medfølgende ladeplaten og deretter konfigurerer via Sonos-appen akkurat som om det var en Era 100, men som alltid er klar med 100 % lading når du plutselig trenger å dra til stranden, eller egentlig bare vil ha litt lyd ute i hagen. Som konsept er den like skarp som alltid, og det trekker langt i retning av et positivt helhetsinntrykk.

Ok, vi snakker altså om en relativt liten høyttaler som veier 1,3 kilo. Det merker man ikke så mye til, og jeg vil absolutt påstå at dette virkelig er en både lett og hendig høyttaler for enhver utflukt. Den har også en IP67-klassifisering, så den tåler ikke bare styrtregn, men kan i prinsippet også senkes helt ned i vann. Denne sertifiseringen er tilgjengelig til tross for at hele fronten er dekket av det samme perforerte aluminiumsgitteret, som fortsatt samler opp hver eneste støvflekk i rommet, men det er en herlig myk gummioverflate på baksiden og i bunnen.

På innsiden finner vi tre digitale forsterkere i klasse H, to vinklede diskanthøyttalere og en enkelt mellomtonehøyttaler. Dette er ikke akkurat i direkte konkurranse med den gjennomsnittlige Google-smarthøyttaleren, og den koster en god del mer, men det er også, heldigvis for Sonos, en verden til forskjell. Vi satte den opp hjemme med automatisk Trueplay, men synes resultatet - enten det er Jungles nye singel, Laura Mishs mer delikate strykerarrangementer eller den forferdelige barnemusikken de to guttene mine insisterer på å spille fra morgen til kveld - var helt magisk. Dette er virkelig en Era 100, bare en du kan ta med deg overalt.

Og når du gjør det, hevder Sonos at den varer i 24 timer på én lading (teknisk sett er den på 35 Wh), noe jeg kan bekrefte, ettersom en hel ettermiddag på en lekeplass med noen venner tappet den for 18 %. Som nevnt ligger den trådløse dokkingstasjonen i esken, så det var bare å plassere den der, og noen dager senere har du en fulladet Bluetooth-høyttaler klar til neste utflukt.

Overgangen fra Wi-Fi til Bluetooth skjer helt automatisk, og hvis du trenger å lade den, men ikke har dokkingstasjonen, lades den via standard USB-C. Det er til og med plass til en AUX-inngang.

Og så er det alle de vanlige Sonos-funksjonene, som det oppgraderte og redesignede appgrensesnittet, som virkelig samler strømmetjenester og bruksmønstre på en smart måte, til den brede støtten for Apple AirPlay 2, Spotify Connect og Google Home-funksjonalitet; alt fungerer så effektivt nettopp fordi Sonos har hatt så mange år på seg til å finpusse disse systemene.

Og det betyr også at vi nå slutter der vår 2021 Roam-anmeldelse begynte. Sonos Play er ikke akkurat billig - kanskje litt for dyr - men når det gjelder teknisk raffinement, allsidighet, byggekvalitet og alt annet som hører med, er Play en velkommen tilbakekomst til en del av Sonos' sortiment som har vært sårt savnet.