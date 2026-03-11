Sonos vender tilbake til røttene med Sonos Play og Era 100 SL

HQ

Den nye Sonos Play er fortsatt den mest allsidige i produktporteføljen. Den er beregnet for multirom- og stereobruk i tilfelle du har mer enn én, kan brukes trådløst med 24 timers batterilevetid og plasseres permanent i en ladesokkel, siden den ikke bruker strømkabel. Den har en vanntett IP67-klassifisering, og leveres til og med med en innebygd powerbank, ettersom batteriet på 35Wh er mer enn nok til å drive de tre Class-H-forsterkerne. Batteriet kan også skiftes ut, noe som forlenger produktets levetid betraktelig.

Den har to diskanthøyttalere, en midwoofer og en mikrofonarray som fungerer sammen med Trueplay-programvaren for å optimalisere høyttaleren for rommet den spiller i, inkludert ekkokansellering. Selv om den er ment å brukes med Wi-Fi, kan flere høyttalere også brukes med Bluetooth, ettersom 5.3-standarden støtter opptil fire Play- eller Move 2-enheter. Prisen er 200 dollar.

For de som foretrekker en enklere og billigere vei inn i Sonos, samtidig som de har fine moderne funksjoner som stemmestyring, har Era 100 SL det meste av den samme maskinvaren, pluss justerbar EQ og Trueplay-programvare, og den er priset til 189 dollar.

Sonos