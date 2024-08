Sonos vil ikke relansere den gamle appen selv om den nye får masse hat

HQ

Det har vært diskutert om Sonos vil gå tilbake til sin gamle app etter fiaskoen med den nye appen som ble lansert tidligere i år, eller ikke, men nå har administrerende direktør Patrick Spence sagt at en relansering av den gamle appen er praktisk talt umulig. På Reddit forklarte Spence at selskapet etter mye testing konkluderte med at problemene bare ville bli verre hvis Sonos relanserte S2-appen. Spence skrev at det er en stor skuffelse.

Grunnen til dette er at Sonos-økosystemet ikke lenger bare består av en app på telefonen eller nettbrettet, men også programvaren i høyttalerne og skytjenestene. Denne programvaren har nå blitt oppdatert til et punkt der S2-appen vil være mindre pålitelig og stabil enn tidligere, og det er derfor umulig å relansere den mer populære versjonen av Sonos-appen. Administrerende direktør Patrick Spence sa :

"Trikset er selvfølgelig at Sonos ikke bare er mobilappen, men også programvaren som kjører på høyttalerne dine og i skyen. I månedene etter at den nye mobilappen ble lansert, har vi oppdatert programvaren som kjører på høyttalerne våre og i skyen, til et punkt der S2 i dag er mindre pålitelig og mindre stabil enn det du husker. Etter å ha gjennomført omfattende tester har vi motvillig konkludert med at en ny lansering av S2 vil gjøre problemene verre, ikke bedre. Jeg er sikker på at dette er skuffende. Det var skuffende for meg."

Kilde