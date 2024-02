Sons of the Forest 1.0-lansering med ny avslutning, kreativ modus og mye mer

HQ

Sons of the Forest ble lansert i tidlig tilgang i fjor og var svært populært. Nå har survival horror-spillet nådd sin offisielle lansering, og det kommer med en hel rekke endringer som folk kan glede seg over.

En kreativ modus er lagt til, slutten er endret slik at du nå kan velge hva du vil skal skje, det er flere mellomsekvenser, mutanter, systemer og mye mer å sette seg inn i.

Du kan lese hele oppdateringsnotatet her, og husk å gi oss beskjed hvis du hopper tilbake til Sons of the Forest med denne store oppdateringen.