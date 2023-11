Sons of the Forest lanseres for fullt i februar 2024

HQ

Til tross for at det bare debuterte som en Early Access-tittel tidligere i år, har Endnight Games kunngjort at Sons of the Forest snart vil utvikle seg til en komplett 1.0-versjon. Tittelen lanseres for fullt allerede 22. februar 2024, og når den tid kommer, vil Shawn Ashmore være Timmys stemme, ettersom utvikleren fortsetter å utvide hans rolle i spillet.

Det sies ikke noe om hvorvidt Endnight vil bli lansert på flere plattformer, men det er sannsynlig at mange fans vil vende tilbake til eller plukke opp Sons of the Forest for første gang når denne lanseringen finner sted, for da tittelen debuterte i Early Access i februar 2023, klarte den å selge over to millioner eksemplarer i løpet av 24 timer.

Kommer du til å sjekke ut Sons of the Forest i februar?