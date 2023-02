Sons of the Forest PC-krav avslørt

HQ

Mange nye utgivelser i dag krever dyriske PCer for å kjøre på Ultra-innstillinger og få 60 bilder per sekund. Sons of the Forest har imidlertid nylig avslørt PC-spesifikasjonene du trenger for å spille spillet når det lanseres 23. februar, og de virker ikke så krevende.

Minimumskravene til Sons of the Forest ber om en Intel Core i5-8400 eller AMD Ryzen 3300X, 12 GB RAM, og enten en Nvidia GeForce 1060 3GB eller AMD Radeon RX 570 4GB.

For de anbefalte innstillingene trenger du en kraftigere rigg, men igjen ser vi ikke de dyreste delene som trengs. For en prosessor ber Sons of the Forest om en Intel Core i7-8700K eller AMD Ryzen 5 3600X. Du trenger også 16 GB RAM for disse økte innstillingene og enten en Nvidia GeForce 1080Ti eller AMD Radeon RX 5700 XT.

For begge innstillingene trenger du også 20 GB SSD- eller HDD-plass, selv om førstnevnte er foretrukket. Selv om disse spesifikasjonene fortsatt kanskje ikke kan spilles for noen, er de mye mindre krevende enn noen andre titler vi har sett utgitt nylig.

Hva synes du om disse spesifikasjonene? Gleder du deg til Sons of the Forest?