Du begynner kanskje å bli litt lei av vikinger i underholdningsbransjen for tiden. Uansett hvor du snur deg ser det ut til å være viking- eller norrøne referanser eller helt dedikerte verk, det være seg Assassin's Creed Valhalla, God of War, The Northman, og til og med mange JRPGer har en tendens til å lene seg på norrøne myter og referanser. Men uansett om du ennå ikke har fått nok eller er helt mett på vikinginspirerte verk, vil du ikke gå glipp av Pixel Chest Sons of Valhalla hvis du liker grunnleggende strategispill.

Dette er et strategispill om en gjenoppstått vikingkriger som er ute etter å hevne seg på dem som gjorde ham urett, samtidig som han finner og redder sin tilfangetatte partner. Dette gjør du ved å oppgradere bosetninger og utvikle en horde krigere, og deretter lede dem i kamp for å rasere byer og slott over hele Storbritannia i middelalderen. Det er ikke historien eller fortellingen som gjør at Sons of Valhalla skiller seg ut, for når man koker den ned, er det stort sett det samme hevnplottet som vi har sett utallige ganger før, men det er det strategiske, tautrekkingslignende gameplayet som imponerer.

Dette er i praksis et 2D-spill. Du laster deg inn i en bane og begynner å gå til høyre på skjermen med den hensikt å overvinne gårder, byer og deretter slott, som fungerer som sjekkpunkter for hver bane. Disse kontrollpunktene forsvares av fiendtlige soldater og forsvarsstrukturer, og du må bruke en hær av ulike krigere for å overvinne utfordringene de byr på. Dette er ikke et tårnforsvarsspill der du legger til enheter på banen som løper av gårde og blir med i kampen når du har nok ressurser til å utplassere dem. Dette er et strategispill med systemer for festningsbygging og elementer for kommandering av enheter som gir spilleren stor frihet til å bestemme hvordan han eller hun vil gå frem.

Du kan for eksempel starte et nivå med å bestemme deg for å oppgradere ressursgenererende bygninger for å øke mengden passive ressurser du tjener. På samme måte kan du bestemme deg for å gå rett på sak og bygge opp en troppestyrke og angripe den første bosetningen som står i veien for deg. Uansett hva du bestemmer deg for å gjøre, må du til slutt utforske det motsatte elementet på et eller annet tidspunkt, ettersom fienden vil angripe bosetningen din, og du vil nå et punkt i nivået der tøffere motstanderenheter kommer i veien for deg eller robuste strukturer må rives ned. Når dette blir normen, trenger du bedre kvalitet på enhetene dine, noe du bare kan få tak i ved å oppgradere bosetningene dine og bygningene i dem.

Alt i alt er oppbyggingen av bosetninger ganske rudimentær, men det passer Sons of Valhalla godt, for dette er ikke et komplekst eller langt spill. Det er bare noen få nivåer å jobbe seg gjennom, og selv om hvert nivå kan ta en god time å komme seg gjennom, overføres ikke forbedringene i bosetningen mellom nivåene, noe som betyr at du må begynne på nytt hver gang. Riktignok blir prosessen med å effektivisere oppgraderingene dine tydeligere etter hvert som du blir bedre kjent med systemet, slik at du kan bruke mer tid på å planlegge angrepsstrategier og finne ut svakhetene til de nye allierte og fiendtlige enhetstypene som stadig dukker opp.

Sons of Valhalla I rollen som Thorald Olavson mangler det ikke på unike enheter og måter å kommandere dem på i frontlinjen. Du kan be dem om å angripe uten nåde, holde en defensiv posisjon, innta en skjoldmur og til og med kommandere individuelle enhetstyper. Når du har nærkjemper, bueskyttere, spesielle leiesoldater, sjamaner, beleiringsvåpen og mer til rådighet, må du ha et godt grep om kommandoen, ellers vil du oppleve at bueskyttere i frontlinjen blir hakket ned av fiendens nærkjemper. Du kan også hjelpe til i kampen, for i rollen som Thorald kan du hakke og skjære, blokkere angrep, rulle ut av fare og til og med bruke ulike spesialegenskaper, alt for å hjelpe troppene dine og lede dem til seier. Det er også verdt å bli kjent med Thoralds utstyr, for Sons of Valhalla har sjefskamper der Thorald møter dødelige fiender i en en-mot-en-kamp. Hvis du dør, kan du gjenoppstå og gå tilbake til kampen, men Odin vil kreve at du ofrer en av dine opptjente eller ervervede talismaner som betaling, og disse fungerer i praksis som frynsegoder som øker skade, helse, enhetsstatistikk og så videre.

Det største problemet med Sons of Valhalla er at det kan bli ganske stagnert og repetitivt. Når spillet er en tautrekkingskamp, er fremgangen aldri rask eller fascinerende. Du må virkelig like strategispill for å forelske deg i denne tittelen, men hvis du har sansen og sansen for mer metodisk krigføring, er det mye å sette pris på her.

Tegnestilen er også ganske typisk pikselgrafikk, men den er full av detaljer og fungerer godt for å gjøre verden levende. Det faktum at Pixel Chest har investert ressurser i å gi karakterene stemmestyrt dialog, bidrar også sterkt til spillets oppslukende kvaliteter, selv om noe av stemmeskuespillet ikke akkurat er av ypperste klasse. Det største problemet med tegnestilen er at siden Sons of Valhalla er i 2D og alt spilles på et horisontalt plan, kan alt flyte sammen i hektiske actionscenarier, noe som gjør det vanskelig å følge med på de finere elementene i kampene og til og med hvor du som Thorald befinner deg midt i det hele.

Selv om dette ikke er et spill som blir for lenge, er det allerede inkludert en hordemodus for de som ønsker å tilbringe timevis med å bygge og forbedre en bosetning. Det er ikke spillets store gullgruve, for det er det kampanjen som er, men det er et godt forsøk på å få deg til å komme tilbake etter mer.

Sons of Valhalla er et flott strategispill og definitivt en tittel som er verdt å ta en titt på i løpet av denne rolige aprilmåneden. Det er ikke et feilfritt prosjekt, og det har sine laster, men oppsettet, enkelheten og de små elementene som alle jobber hånd i hånd for å få dette til å føles mer førsteklasses (som den stemte dialogen) og viser at Pixel Chest har utviklet noe som er verdt å være stolt av her.