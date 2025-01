Sony avslører luktforbedret spillteknologi

HQ

Tenk deg å gå inn i en verden som The Last of Us, og ikke bare interagere gjennom bilder og lyder, men også oppleve luktene i omgivelsene. På CES 2025 introduserte Sony dette banebrytende konseptet som flytter grensene for virtuell underholdning. Denne nye teknologien har som mål å engasjere spillernes sanser fullt ut, fra den mugne lukten av sopp til aromaen av tilberedte måltider. Systemet bruker ultrahøyoppløselige skjermer for å omslutte spillerne i et oppslukende kubemiljø, uten behov for VR-hodesett. Selv om det fortsatt er mange år til teknologien blir offentlig tilgjengelig, lover den å omforme hvordan vi opplever videospill.

Ville du vært nysgjerrig på å vite hvordan en smittet lukter, eller ville du heller stått over?