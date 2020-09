Sony beklager PlayStation 5-kaos - lover flere konsoller

Du ser på Annonser

Kort tid etter onsdagens PlayStation 5 Showcase sa Sony at de offisielle forhåndsbestillingene av PlayStation 5 ville starte torsdag morgen, men det viste seg at en rekke forhandlere startet mye tidligere enn planlagt. Dermed endte det opp med et enormt kaos hvor mange stadig måtte oppdatere nettleserne sine i håp om å få fingrene i en av Sonys konsoller. Dette skapte selvsagt mye frustrasjon og irritasjon, så det er ikke rart at selskapet nå legger seg flat.

PlayStations offisielle Twitterkonto har lagt ut følgende melding:

"La oss være ærlige: PS5-forhåndsbestillingene kunne ha gått mye bedre. Vi beklager virkelig for det.

Vi vil legge ut flere PS5-konsoller til forhåndsbestilling over de neste dagene - forhandlere vil dele mer informasjon.

Og flere PS5er vil bli tilgjengelige gjennom hele året."

Dermed er det fortsatt håp om du ikke har fått bestilt en PlayStation 5 enda. Du må bare følge med på hva nettbutikkene skriver fremover.