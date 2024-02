Sony bekrefter kansellering av flere spill etter oppsigelser

HQ

For noen timer siden ble det kjent at Sony har annonsert en sparepakke som fører til at 900 av deres ansatte blir sagt opp, noe som har ført til nedleggelse av London Studio og oppsigelser fra Guerrilla, Insomniac og Naughty Dog.

Nå har sjefen for PlayStation Studios Hermen Hulst kommentert saken, og bekrefter i et innlegg at dette som fryktet betyr at utviklingen av flere spill vil bli lagt ned. Hulst skriver at dette er titler i ulike stadier av utvikling, så det kan både være snakk om de som allerede har kommet langt og andre prosjekter som nylig ble påbegynt:

"Vi har sett på våre studioer og vår portefølje, evaluert prosjekter i ulike utviklingsstadier, og har besluttet at noen av disse prosjektene ikke vil gå videre.

Jeg vil være tydelig på at beslutningen om å stoppe arbeidet med disse prosjektene ikke er en refleksjon over talentet eller lidenskapen til teammedlemmene."

Mange av de tapte titlene vil vi aldri få vite noe om, men forhåpentligvis vil de ansatte kunne gi oss litt mer informasjon via konseptbilder og LinkedIn-profiler i nær fremtid, noe som ofte har skjedd i andre oppsigelsesrunder. Et av spillene som har fått sparken, er imidlertid fantasy-spillet utviklet av London Studio, som de beskrev på følgende måte på hjemmesiden sin:

"Vårt neste prosjekt er et online co-op kampspill, som du kan se her, og som foregår i et moderne fantasy-London. Det viktigste med dette er at det er en Playstation 5-tittel - det er ikke et VR-spill, slik vår forrige tittel var. Og det er vårt mest ambisiøse prosjekt så langt. "