Sony bekrefter ny Metal Gear Solid-film

Mer enn ti år har gått siden vi hørte om Sonys forrige forsøk på å lage en film basert på Metal Gear (Solid)-spillene. Hideo Kojima, skaperen av den ikoniske franchisen, brukte de påfølgende årene på å rose filmskaperen Jordan Vogt-Roberts, og si at hans tolkning av universet ville være fantastisk. Vel, vi får se hva Kojima-san sier nå...

For The Hollywood Reporter avslører at Sonys Columbia Pictures har startet arbeidet med en Metal Gear Solid-film på nytt, og prosjektet nå ledes av Freaks- og Final Destination: Bloodlines-regissørene Zach Lipovsky og Adam B. Stein.

Oscar Isaac ble castet i rollen som Snake for seks år siden da Jordan Vogt-Roberts ledet prosjektet, men med denne nye duoen ved roret er det uklart hvor mye av de gamle planene som fortsatt gjenstår. Nå gjenstår det bare å se om denne filmen faktisk blir en realitet og om den kan leve opp til det legendariske spillet.