nyheter
Sony byr på litt videobasert nostalgi når PlayStation fyller 30 år
Sonys førstefødte fyller 30 år akkurat denne måneden, noe som feires via X med en nostalgibasert video av konsollen som starter opp.
HQ
Denne måneden er det nøyaktig 30 år siden Sony lanserte sin første spillkonsoll, og de av oss som er gamle nok til å huske, vil tenke på hvor utrolig imponerende den ikoniske dinosaur-demoen var, hvor slående Wipeout så ut, og hvor vanedannende Namcos Ridge Racer -arkadekonvertering var.
Det er også lett å tenke tilbake på første gang vi spilte Resident Evil (og kollektivt tisset i buksa!), første gang vi løp inn i den tibetanske hulen i Tomb Raider, eller da Aeris døde i Final Fantasy VII. Fantastiske spillminner fra en fantastisk tid, via en fantastisk konsoll.
Sony har selv feiret denne milepælen og sin egen historie ved å gi ut et nydelig lite videoklipp av en PlayStation som slås på og den ikoniske lyden som spilles av.