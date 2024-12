Sony dropper Spider-Man-skurken i filmuniverset, men vil fortsette å produsere flere Spider-Man-filmer

HQ

Med unntak av Venom-trilogien, er sannheten at billettinntektene for Spider-Man-franchisens spin-off-filmer i Sony-regi har vært ganske dårlige. Katastrofene med Morbius og Madame Web svir fortsatt, og selskapet ser ut til å drive skadekontroll allerede før Kraven the Hunter, med skurken (som var en av antagonistene i Marvels Spider-Man 2, nettopp) spilt på lerretet av Aaron Taylor-Johnson, slippes i løpet av de nærmeste dagene.

Så mye at The Wrap nå melder at Sony har avlyst videre utforskning av dette utvidede Spiderverse av skurker på film. "Det største problemet med Sonys Spider-Man-spinoffs ser ut til å være mangel på kvalitetskontroll. Filmene er rett og slett ikke gode", sier en innsider. "Noen ganger blir denne mangelen på kvalitet møtt med en film som ingen har bedt om, slik tilfellet var med 'Madame Web', og det er et scenario vi ikke vinner på. Det er kanskje på tide at Sony begynner å dyrke frem andre IP-er for å lansere nye franchiser."

Det er imidlertid ingen grunn til bekymring når det gjelder Spider-Man selv, ettersom Sony fortsatt er forpliktet til Spidey (som forbereder sin fjerde Marvel Studios-film) så vel som hans animerte spin-off med Miles Morales, som også vil ta spranget til live action veldig snart.

