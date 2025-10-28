Sony er ikke interessert i å kjøpe Warner

HQ

For omtrent fem år siden ble oppkjøp av spillstudioer bransjens store maktfaktor, og det føltes som om gigantene, med Embracer Group og Microsoft i spissen, bokstavelig talt støvsugde markedet, og at ingen selskaper var for store til å bli overtatt. Mange ble sjokkert da Microsoft kjøpte Bethesda, og bare halvannet år senere ble det klart at de også ville ha Activision Blizzard.

Siden den gang har det roet seg noe, og flere oppkjøp har vist seg å være tvilsomme etter at kjente utviklere har sluttet og grunnlagt sine egne indieselskaper i stedet. Men vi er ikke helt ferdige ennå. EA gikk nylig under hammeren, og Warner sa for et par dager siden at de kunne tenke seg å bli kjøpt opp. Vi vet at Paramount er interessert, og det sies at Sony også har vært fristet - noe som ville ha vært et betydelig tilskudd til filmsiden av selskapet og gjort Mortal Kombat og Batman til førstepartstitler for spilldivisjonen.

Men ... det ser ikke ut til at det kommer til å skje. I et intervju med Nikkei (takk PushSquare) sier Sony-sjef Hiroki Totoki at selskapet ikke er interessert i et slikt oppkjøp :

"Akkurat nå ønsker vi ikke å gjøre en stor Hollywood M&A-avtale. Vi ønsker å bygge en solid base med utgangspunkt i våre sterke sider innen anime og spill."

Totoki mener at det finnes andre markeder med potensielt bedre vekstutsikter, og nevner følgende eksempel :

"Det globale markedet for anime er i sin spede begynnelse, og vil fortsette å vokse med tosifrede tall en stund fremover."

Kort sagt virker det ikke interessant for Sony å overta Warner, men hadde det ikke vært spennende å se både Batman og Spider-Man under samme tak?