Sony fjerner det originale Until Dawn fra PlayStation Store

HQ

Her om dagen lanserte Sony Until Dawn Remake, som navnet antyder er en nyinnspilling av Until Dawn fra 2015. Men ifølge SteamDB er det svært få som har spilt det på PC, mens TrueTrophies sier at dataene deres viser at tittelen hadde en dårligere start på PlayStation 5 enn ultrafloppen Concord.

Nå ser det ut til at Sony gjør sitt for å øke salgstallene for nyinnspillingene. Men ikke ved å gjøre spillet mer attraktivt med innhold eller senke prisen - men ved å slutte å selge den billigere PlayStation 4-originalen fra 2015. Butikksiden er fortsatt der, men det står nå "Ikke tilgjengelig for kjøp".

På denne måten håper Sony at folk vil kjøpe den dyrere nyinnspillingen i stedet - mens PlayStation 4-eiere ikke lenger kan kjøpe den i det hele tatt. En muligens tvilsom anvendelse av Sonys PlayStation 4-slagord "4 the Players", eller hva synes du?