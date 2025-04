Sony fjerner sin årlige vinterbonus i Japan og hever i stedet månedslønnen

HQ

Selv om bonusprogrammer ikke er helt uvanlige i Europa, er de enda vanligere i Japan og USA, der bonuser regelmessig gis for å oppmuntre til gode prestasjoner og til å nå (og helst overgå) mål. I Japan er det vanligvis én bonus for sommeren og én for vinteren, og det er ofte snakk om ganske store summer.

Nå melder Nikkei (via Automaton) at Sony og Bandai Namco har bestemt seg for å fjerne de tradisjonelle vinterbonusene og i stedet øke de faste månedslønningene. Dette vil gi de ansatte en mer stabil inntekt og gjøre selskapene til et mer attraktivt sted å jobbe, i håp om at de ansatte vil ønske å bli værende, samtidig som man kan tiltrekke seg nye talenter.

Hos Sony gir bonusen, i tillegg til vanlige lønnsøkninger, en månedlig økning for de ansatte på 38 000 yen (ca. £202/239 euro). Bandai Namco implementerte denne endringen allerede i 2022, og har siden da økt månedslønnen med tilsvarende rundt £449/€522. Nikkei skriver også at lønningene for japanske spillutviklere forventes å fortsette å stige raskt, et tegn på boomen som den japanske spillindustrien har opplevd de siste årene.