Sony flyttet Kraven the Hunter til julen for at folk skal se den "om og om igjen"

Nylig flyttet Sony lanseringsdatoen for Kraven the Hunter fra oktober i år til desember, noe som forundret noen. Heldigvis har filmens produsent Matt Tolmach siden forklart avgjørelsen til Collider.

"Kraven flyttet til jul fordi vi er begeistret for det, og julen er den beste utgivelsesperioden som finnes," sa Tolmach. "Da har folk tid til å gå på kino om og om igjen. Det var en ekte refleksjon av hvordan studioet følte om filmen. Vi er veldig begeistret. Men det er et flott trekk som gjenspeiler følelsen av filmen."

Desember ser foreløpig ikke så stappfull ut når det gjelder filmer, men det er et par tunge trekkplastre i Wicked og Mustafa: Løvenes konge, hvorav sistnevnte sannsynligvis kommer til å dominere billettkontoret en stund. Etter Madame Webs fiasko tidligere i år, kan Sony kanskje snu skuta med Kraven. Det er også Venom: The Last Dance, som sannsynligvis i det minste vil være et håp.