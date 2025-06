Sony: For første gang er det flere som spiller PS5 enn PS4

HQ

Sony har bekreftet at PlayStation 5 nå for første gang har flere månedlige aktive brukere enn forgjengeren PlayStation 4. Tidligere hadde begge konsollene omtrent 49 millioner brukere hver, men ifølge de nyeste dataene (takk, VGC) har PlayStation 5 nå tatt ledelsen - selv om eksakte tall ikke er tilgjengelige.

Totalt kan PlayStation nå skilte med 124 millioner aktive spillere per måned. Dette er en betydelig økning sammenlignet med samme rapport fra i fjor, da det var 97 millioner aktive spillere per måned. I tillegg har det også blitt lagt merke til at de som spiller på PlayStation 5, generelt er mer aktive og bruker mer penger på spill, tilbehør og tjenester.

Sony-sjef Hideaki Nishino sa følgende under presentasjonen :

"Disse spillerne er svært engasjerte, og bruker mer på innhold og tjenester enn i tidligere generasjoner. PlayStation 4 er imidlertid fortsatt et viktig tilgangspunkt for eksisterende spillere for å oppleve innholdet og tjenestene våre, og vi er fortsatt forpliktet til å betjene dem."

Nishino nevnte også neste generasjons konsoller og omtalte PlayStation og forretningsmodellen som en "mangefasettert plattform".

"Vi har nå et stort økosystem av høyt engasjerte spillere på tvers av både PlayStation 5- og PlayStation 4-generasjonene, så derfor er det naturlig nok stor interesse for vår neste generasjons konsollstrategi.

"Selv om vi ikke kan dele flere detaljer på dette stadiet, er plattformens fremtid viktig for oss. Vi er opptatt av å utforske en ny og forbedret måte for spillerne å engasjere seg i innholdet og tjenestene våre på."

Det har tatt litt over fire år - konsollen ble lansert i november 2020 - før dette skiftet har funnet sted. Det faktum at mange av Sonys største spill har fortsatt å bli utgitt på PlayStation 4, har sannsynligvis betydd at mange spillere rett og slett ikke har hatt det så travelt med å oppgradere, og ut fra det Nishino sa i dag, vil PlayStation 4 sannsynligvis fortsette å blomstre i flere år fremover, og det er tydelig at Sonys strategi om langsiktig støtte for konsollene sine er noe som gir gjenklang hos forbrukerne.