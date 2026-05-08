Sony forbereder seg på PlayStation 6 ved å øke "investeringene for neste generasjons plattform"

HQ

Som en del av den siste økonomiske rapporten fra Sony har maskinvareprodusenten direkte kommentert hvorfor driftsinntektsprognosen for det kommende året er flat og ikke forventes å forbedre seg i forhold til regnskapsåret som nettopp er avsluttet.

Mens mange diskusjoner i disse dager dreier seg om Microsoft og deres ambisjoner for Project Helix, den neste generasjonen av Xbox, jobber Sony i det stille med å gjøre seg klar for PS6, om enn på en langt mindre åpen måte.

Rapporten berører hvorfor driftsinntektsprognosen er flat, og forklarer: "Driftsinntektsprognosen for FY26 er i det vesentlige flat fra år til år, noe som skyldes innlemmelsen av en økning i investeringene for neste generasjons plattform."

Sony legger til en advarsel om at hvis du fjerner kostnadene som påløper ved neste generasjons innsats, er overskuddet "forventet å vokse jevnt og trutt med en tosifret hastighet."

Når tror du Sony først vil snakke åpent om neste generasjon PlayStation?