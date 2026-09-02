Sony går med på å betale 7,85 millioner dollar i forlik i rettssaken om urettferdig prissetting av spill

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Den helt digitale fremtiden Sony har planlagt, kan ende opp med å bli mye dyrere hvis Sony fortsetter den trenden som førte til at selskapet ble møtt med et gruppesøksmål i USA. Saken har nå nådd et rettsgodkjent forlik på 7,85 millioner dollar, etter at saksøkerne hevdet at Sony var skyldig i å få forbrukerne til «å betale mer for visse digitale spill enn de ellers ville ha betalt på PlayStation Store.»

Sony skal angivelig ha gjort dette ved å fjerne digitale kuponger for spill fra tredjepartsforhandlere, inkludert viktige videreselgere. I praksis betydde dette at hvis du ønsket å kjøpe et spill som var eksklusivt for PlayStation digitalt, måtte du gå via den dyrere butikken. I henhold til rettsdokumentene skal det fortsatt avholdes en høring 15. oktober før utbetalingen starter, men fra da av kan du, hvis du oppfyller kravene, ha rett til en del av midlene.

Du må være amerikansk statsborger og ha kjøpt et av spillene som er oppført i dette dokumentet mellom april 2019 og desember 2023, men hvis du oppfyller kriteriene, vil du motta midler på PSN-kontoen din på et senere tidspunkt. Det er uklart hvor mye penger som vil bli utbetalt, men forvent ikke at millioner skal strømme inn på kontoen din. Sannsynligvis vil du få en håndfull dollar, eller kanskje en sprø tjue.