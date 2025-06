Sony gir seg: Stellar Blade er ikke lenger regionslåst

HQ

Det ser ut til at misnøyen til alle fans har lønnet seg. Sony har tilsynelatende kommet til fornuft og fullstendig skrotet regionlåsen for Stellar Blade til Steam og Epic Games Store. Som tidligere rapportert var spillet opprinnelig utilgjengelig i 132 land for PC-lanseringen 11. juni, noe som selvfølgelig har gjort mange mennesker veldig opprørte. Men dette er ikke lenger tilfelle, forutsatt at du ikke tilfeldigvis bor i Russland, Nord-Korea eller Syria, hvor spillet fremdeles ikke er tilgjengelig for kjøp.

En demo av spillet er også tilgjengelig for de som er ivrige etter å prøve det, og heldigvis krever ikke Stellar Blade en PlayStation Network-konto heller. Det er imidlertid verdt å merke seg at PC-versjonen fortsatt bruker Denuvo, og det kommer neppe til å endre seg heller. Uansett er dette en klar seier for oss spillere. Hurra!