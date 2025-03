Sony gjennomfører store oppsigelser i Visual Arts- og Malaysia-studioene

HQ

Dårlige nyheter, nok en gang, om tap av arbeidsplasser i videospillstudioer. Denne gangen er det Malaysia Studios og Visual Arts, begge eid av Sony. Det er uklart hvor mange utviklere som har mistet jobben, men en strøm av nye innlegg på LinkedIn viser at det ikke var et minoritetskutt. Ifølge VGC har Visual Arts allerede mistet en god del av sine ansatte i Sonys storstilte oppsigelser for 18 måneder siden. Noen av de berørte hos Visual Arts Studios hadde vært aktivt involvert i produksjonen av store suksesser som Marvels Spider-Man 2, ettersom Visual Arts er et California-basert supportstudio.

Når det gjelder Malaysia Studios, ble nyheten også utløst av et innlegg på LinkedIn av Johann Affendy Mahfoor, Senior Project Manager i Kuala Lumpur-teamet, som beskriver det som en "massiv nedbemanning" som har funnet sted.

For bare et år siden gjennomførte Sony også en stor bølge av oppsigelser i andre studioer som Naughty Dog, Guerrilla og Insomniac, som permitterte ytterligere 900 personer.