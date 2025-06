Sony har endelig fjernet regionale begrensninger på store PC-utgivelser

HQ

Mens Sony har gitt med den ene hånden ved å gi spillere uten PlayStation sjansen til å hente en av sine eksklusive utgivelser på PC, tar de med den andre, ettersom bare visse regioner kan spille disse spillene.

Dette ble sterkt kritisert, spesielt da disse regionale begrensningene kom til det enormt populære Helldivers II. Nå, som oppdaget av Wario64, ser det ut til at disse begrensningene har blitt fjernet i det stille. Steam-sidene for Marvel's Spider-Man 2, God of War: Ragnarök, The Last of Us: Part II Remastered og Helldivers II har blitt oppdatert for å tillate dusinvis av territorier som tidligere hadde begrenset tilgang til å kjøpe spillet.

Steam-brukere i Antarktis kan endelig kjempe for Super Earth. Hurra! På en mer seriøs note gir dette bredere tilgang for spillere som ønsker å sjekke ut disse Sony-eksklusive spillene, og det vil sannsynligvis også bety mer salg. Det var alltid et hodekrammer hvorfor disse begrensningene var på plass til å begynne med, men det ser ut til at de nå er en saga blott.