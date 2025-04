Sony har et PlayStation-bevaringshvelv som inneholder over 200 millioner filer

HQ

Det viser seg at Sony, i spillbevaringens ånd, faktisk tar tak i denne utfordringen. Som bekreftet av GamesRadar, som deltok på et foredrag på Game Developers Conference i San Francisco nylig, har Sony et "mineshaft vault" med filer som dateres helt tilbake til 1994, og som ikke engang topplederne i selskapet har tilgang til.

Dette er kjent som PlayStation Studios Vault, og er designet som et sted der selskapets historie kan samles og oppbevares på et sikkert sted. Seniorbyggingeniør Garrett Fredley forklarte hvordan dette er strukturert i mer detalj.

"PlayStation Studios Vault er vår løsning for å samle hele PlayStations rike, 30 år lange historie på ett sted. Ikke bare sikkerhetskopier, ikke bare kildekode og kildegrafikk, men alt som noen gang har vært relatert til et prosjekt, fra dokumentasjon til lydfiler og informasjon om prototyper, alt mellom himmel og jord."

Slik det ser ut nå, sies det å være over 200 millioner filer med data lagret i hvelvet, som for øyeblikket har to tilgangspunkter; ett i Liverpool og ett i Las Vegas. Hvelvets faktiske plassering er ikke referert til eller nevnt i det hele tatt, men Fredley kommenterer det fysiske elementet ved å legge til :

"Alle 30 års historie ligger i våre sikkerhetskopier på bånd. Og ja, alle i salen som vet noe om sikkerhetskopiering på bånd, grøsset sikkert. Vi bruker dem dessverre fortsatt. De kommer aldri til å forsvinne. De havner i en gruvesjakt et sted. Det er ikke en vits. De havner i en minegang et eller annet sted, så du kan tenke deg hvor lang tid det tar å få dem tilbake."

Den eldste filen i hvelvet er en Arc the Lad -build som er datert så langt tilbake som 1994. Selv om det er spennende, må du ikke forvente at hvelvet blir offentlig i fremtiden, som Fredley bemerker: "Vi hjelper til med å bevare ting. Vi bestemmer ikke hva som skjer med dem."