Sony har for mange usolgte PlayStation VR2-enheter og har stanset produksjonen.

Hos Gamereactor har vi alltid dekket salget av PS VR2 fordi vi har ment at maskinvaren fortjente mye mer, enten fordi de nye funksjonene gjorde den til et mye mer allsidig hodesett enn forgjengeren, eller fordi teknologien og titlene som er utviklet for virtuell virkelighet, kunne ta spranget ut til det brede publikum. Men Sony satset ikke på en stor markedspenetrasjon eller på å tilby en tilstrekkelig bred og attraktiv katalog til å rettferdiggjøre at PS5-brukere (som også har hatt vanskeligheter med å skaffe seg en konsoll i første halvdel av konsollsyklusen) skulle punge ut ytterligere 600 euro for et periferiutstyr som de ikke kom til å bruke så mye som de ønsket.

Dette, kombinert med PlayStations nylige omstrukturering, med nedleggelsen av London Studio (en utvikler som hadde fokusert sterkt på å produsere PS VR2-titler) og nedbemanningen av mange andre team, lovet ikke godt. Og nå har vi ytterligere bevis på at fremtiden for Sonys virtuelle virkelighet er mildt sagt usikker.

Ifølge Bloomberg har Sony stanset produksjonen av PS VR2, ettersom selskapet har et betydelig lager av usolgte PS VR2. Analytiker Takashi Mochizuki mener at dette er enda et tegn på enhetens manglende appell og reiser alvorlige spørsmål om fremtiden for virtuell virkelighet.

Sony uttalte allerede for noen uker siden at PS VR2 vil få PC-kompatibilitet senere i år, så det er mulig at selskapet vil plassere et større antall enheter på den nye plattformen. Men i et slikt nisjemarked og med flere PC-optimaliserte konkurrenter i samme prisklasse, blir det en tøff kamp for Sony.

Tror du at Sony definitivt vil trekke seg ut av virtual reality-bransjen?