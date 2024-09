Sony har kunngjort de månedlige PS Plus-spillene for oktober, og noen av katalogspillene

HQ

PlayStation Plus vil motta sine månedlige spill neste tirsdag 1. oktober. Tre spill som ble kunngjort under gårsdagens State of Play-presentasjon, og som vil være tilgjengelige for alle PS Plus-abonnenter, på PS Pluss Essential, Extra eller Premium.

Spillene er WWE 2K24 (PS5, PS4), Dead Space (PS5) og Doki Doki Literature Club Plus! (PS5, PS4).

WWE 2K24 feirer 40 år med WrestleMania med en myriade av spillmoduser som lar deg gjenta noen av de beste øyeblikkene i hele WWE-historien, inkludert wrestlere som "Stone Cold" Steve Austin, Undertaker og Andre the Giant.

Dead Space er selvsagt den nylige nyinnspillingen, eksklusivt for PS5. En utmerket omarbeiding av det originale spillet av Motive Studio og et av PS5s mest fantastiske spill.

Til slutt, det minste vi kan si om Doki Doki Literature Club Plus!, sannsynligvis jo bedre. Bare at det ikke er helt hva det ser ut til ... og at du bør prøve det selv.

Disse tre spillene vil være tilgjengelige for nedlasting fra 1. oktober til 4. november, og vil være dine for alltid, så lenge du beholder abonnementet ditt. De erstatter Quidditch Champions, MLB The Show 24 og Little Nightmares II, som fortsatt er tilgjengelige for nedlasting.

Det er ikke alt: Sony har offentliggjort noen av spillene som vil bli en del av PS Plus Extra/Premium-katalogen i midten av måneden: The Last of Us Part 1, Dino Crisis og Blood Omen: Legacy of Kain.