Sony har kunngjort en dobbel DLC-pakke til * Ghost of Yotei*, som vil bli utgitt som en del av en Complete Edition den 1. oktober

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Rett før ettårsdagen for utgivelsen vil Sony slippe en stor innholdsoppdatering for « Ghost of Yotei, som også vil inngå i en spillpakke kalt « Ghost of Yotei: Complete Edition».

Som nevnt kommer denne pakken 1. oktober og vil, i tillegg til grunnspillet og et rustningssett som forhåndsbestillingsbonus for Atsu fra Sakai-klanen (Jins klan i Ghost of Tsushima), inneholde to store nye tillegg til spillet.

For det første en historie-DLC med tittelenEchoes of Sekigahara, en ny historie som utspiller seg i en uutforsket region i Ezo, der Atsu skal kjempe mot restene av The Serpents hær, Vipers, samtidig som hun møter en figur fra fortiden sin på Honshu ved navn Nagato. Samtidig vil tilbakeblikk til krigerens ungdom avsløre hennes rolle i slaget ved Sekigahara og hvordan hun fant besluttsomheten til å vende hjem og gjennomføre sin hevn.

Det andre innholdet er en roguelite-overlevelsesmodus for én spiller kalt Most Wanted, der du må overleve bølger av fiender ved å bruke kun det utstyret du har til rådighet, og du vil kunne styre ulike karakterer, som hver har en bestemt våpentype og dermed en kampstil. Atsu er en mester i å bruke to katanaer, Oyuki er en mester i kusarigama, og Nagato er en mester i yari, men det vil være flere kjente karakterer å låse opp.

Sjekk ut alt dette innholdet, sammen med noen kosmetiske og utstyrsmessige ekstraelementer – som for eksempel ny rustning – i traileren for « Ghost of Yotei: Complete Edition» nedenfor. Eksklusivt på PlayStation 5.