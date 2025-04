Sony har nå hevet prisen på den digitale versjonen av PlayStation 5

HQ

For alle tidligere konsoller har normen vært at prisen har gått jevnt og trutt nedover i løpet av en generasjon, slik at flere og flere får muligheten til å spille. Men denne generasjonen er annerledes, og i stedet har både PlayStation 5 og Xbox Series S/X økt i pris sammenlignet med premieren - og nå er det på tide igjen.

Uten forvarsel kunngjorde Sony nettopp at fra og med i dag - 14. april 2025 - vil prisen på den digitale versjonen av konsollen øke. I Europa vil PS5 Digital Edition koste £429,99 / €499,99 (en økning på £40 / €50), mens standardmodellen med Blu-ray-spiller og PlayStation 5 Pro forblir uendret. Økningen påvirker Europa, Storbritannia, Australia og New Zealand.

Sony begrunner prisøkningen med den nåværende økonomiske situasjonen, inkludert høy inflasjon og svingende valutakurser, noe som sies å påvirke selskapets virksomhet. Det er verdt å merke seg at USA ikke er berørt til tross for den fallende dollaren og toll på landene som produserer enhetene, noe som gjør at man kan mistenke at Sony skyver noen av Trumps tollsatser over på kundene i disse fire regionene.

For å være rettferdig hadde de imidlertid også et lite priskutt å tilby for den eksterne diskstasjonen, som nå vil koste £ 69.99 / 79.99 (en reduksjon på £ 30 / € 40).

