Sony har nå solgt over 110 millioner PlayStation 4-konsoller

Nå som Xbox Series X og PlayStation 5 er like rundt hjørnet, har konsollmarkedet gått litt tregere det siste året. Men det betyr ikke at Sony ikke kan nå en ny milepæl, og det har de så sannelig gjort.

Nylig slapp Sony sin finansrapport for regnskapsåret 2019 (som sluttet den 31. mars), og her fremgår det at de nå har passert 110 millioner solgte konsoller, noe som kun få konsoller har klart før.

Sony selv har jo klart dette med glans før, for PlayStation 2 solgte litt over 158 millioner konsoller, et astronomisk tall som selv ikke PlayStation 4 klarte å toppe.

Det blir spennende å se salgstallene til PlayStation 5 etter noen år.