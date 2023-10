Sony har nå startet Halloween-salget

HQ

Tidligere denne uken sparket Microsoft i gang sitt årlige Shocktober-salg, og Sony elsker Halloween like mye og har derfor nå lansert sitt eget salg. Som de hyggelige menneskene vi er, har vi håndplukket ti gode forslag fra PSN-tilbudet som vi mener er gode kjøp:

- Bramble: The Mountain King - 40% rabatt (£14.99 / €17,99)

- The Callisto Protocol Digital Deluxe - 60 % rabatt (£29.59 / €35,99)

- Diablo IV - 25 % rabatt (£52,49 / €59,99)

- Doom Eternal Deluxe-utgave - 67 % rabatt (£19,79 / €23,09)

- Fallout 4 GOTY-utgave - 75 % rabatt (£8,74 / €9,99)

- Ghostwire Tokyo Deluxe-utgave - 67 % rabatt (£ 26,39 / € 29,69)

- Lost in Random - 90% avslag (£2,49 / €2,99)

- Resident Evil Village Gullutgave - 60 % rabatt (£19,99 / €19,99)

- Oxenfree II: Lost Signals - 25% rabatt (£14.24 / €17,99)

- Project Zero: Mask of the Lunar Eclipse - 30% rabatt (£27.99 / €34,99)



Gå til denne lenken for å se alle spillene som er inkludert i dette tilbudet, og som vanlig - del gjerne gode funn med andre Gamereactor-lesere i kommentarfeltet nedenfor. Å dele er tross alt å bry seg!