Sony har sendt totalt 113,8 millioner PS4-konsoller til butikkene

Det er enda tidlig å si hvordan det kommer til å gå med PlayStation 5 og Xbox Series X i det lange løp på markedet, men alt tyder på at i hvert fall PS5 blir meget populær, og det skyldes nok at PS4 har vært en såpass stor suksess som den har vært i løpet av sin levetid.

Det kan man tydelig se på mengden av konsoller Sony har sendt ut. De offentliggjorde nylig deres kvartalsrapport, og her fremgår det at de nå har sendt av gårde totalt 113,8 millioner konsoller til butikkene. Det betyr ikke at de er solgt, men at de er sendt av sted til butikkene med en forventning om at de skal selges straks.

På cirka tre måneder har det blitt sendt 1,5 millioner konsoller, som er et ganske dramatisk fall sammenliknet med samme kvartal i fjor, hvor det ble sendt 2,8 millioner konsoller. Men det er kun forventet nå som PS5 er rett rundt hjørnet.