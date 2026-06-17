Sony har tatt patent på en ny kontroller med knapper som blir hardere eller mykere under spillingen

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Sony har en tradisjon for å legge inn små finesser i kontrollerne sine, og det ser ut til at dette vil fortsette med neste generasjon av DualSense, ettersom selskapet har søkt om patent på en kontroller med knapper som blir hardere eller mykere, og gir mer eller mindre motstand avhengig av elementer i spillet.

Ifølge patentet (oppdaget av Cheat Happens, takk til Eurogamer for oppdagelsen) kan kontrolleren tilpasse seg spillopplevelsen ved å endre mekanismene som reagerer på knappetrykk. Kontrolleren vil benytte seg av et magneto-viskoelastisk elastomer. I hovedsak vil dette gjøre det mulig for spillet å styre prosessen med å bli hardere og mykere ved hjelp av magneter inne i kontrolleren.

Det finnes konsepter der en spiller kan trykke på en knapp og få den til å stivne rundt fingeren. Bruksområdene er kanskje ikke umiddelbart åpenbare for alle spillere, men hvis du har brukt den nåværende DualSense lenge nok, har du sikkert lagt merke til hvordan den bruker sine adaptive avtrekkere og andre smarte funksjoner for å gi deg den ekstra følelsen av innlevelse. Vi antar at dette patentet ikke vil bli tatt i bruk før vi ser en ny generasjon av DualSense, men forventer at kontrolleren vil være forbedret sammenlignet med sin PS5-forgjenger.