Sony hevder at digitale spill ikke kan eies

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Til tross for knusende kritikk og en strøm av negativ medieoppmerksomhet ser det ut til at Sony holder fast ved sin beslutning og vil avvikle fysiske spill i januar 2028. Etter det vil kun digitale kjøp være tilgjengelige, noe som vil begrense forbrukernes mulighet til å handle der prisene er lavest og gi dem mindre beskyttelse i fremtiden, siden digitalt eide PlayStation-spill i praksis ikke har noen fremtidig beskyttelse i det hele tatt.

Nå melder Game File (via Insider Gaming) at Sony, i en rettshøring etter å ha blitt anklaget for å ikke overholde Californias lov om digitale varer (Digital Goods Law), har uttalt at digitale spill ikke kan eies. De forklarer sitt standpunkt slik:

«Som saksøkerne innrømmer, forklarer § 1 i SPLA på samme måte at ‘Programvaren er lisensiert til deg, ikke solgt.’ Dette gir mening. I den digitale tidsalderen er det ikke plausibelt å hevde at fornuftige forbrukere trodde de fikk ‘eierskap’ til et digitalt spill. Hadde det vært tilfelle, ville saksøker Edward Heycock ikke ha kunnet kjøpe spillet Resident Evil Requiem 25. februar 2026, for 69,99 dollar fra PlayStation Store etter at saksøker Jason Mendoza hadde kjøpt Resident Evil Requiem 14. februar 2026, fordi det da ville vært Mendoza, ikke Sony, som eide det.»

Vi vil sannsynligvis få grunn til å komme tilbake til dette, men det ser ut til at dette er en avgjørelse Sony har tenkt å kjempe for.