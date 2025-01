Sony Honda Mobility Afeela 1 EV vil snart dukke opp på veiene

HQ

Et av de mer overraskende samarbeidene, Sony Honda Mobility Afeela 1, har nå blitt gjort forhåndsbestillbar etter å ha eksistert i bare fem år. En versjon til 90 000 dollar Origin og en versjon til 103 000 dollar Signature er tilgjengelig.

Forhåndsbestillingsinnskuddet er på bare 200 dollar, og det kan refunderes, og den kommer i to versjoner, begge med et treårig abonnement på ulike tjenester, blant annet førerassistanse og en personlig assistent med kunstig intelligens.

Den kan bruke Tesla ladenettverk, har ADAS, egendefinerte temaer, en ekstern medielinje, og mens du bare kan velge en svart bil i basismodellen, kan du velge tre farger i signaturversjonen. Det må bemerkes at etter å ha sett på nettsiden deres, er levering planlagt til 2026/2027, avhengig av hvilken versjon du går for. Motor- og rekkeviddespesifikasjonene er litt mangelfulle, men det ser ut som en rekkevidde på 300 mil, og 2x 180 kWh-motorer for begge modellene.