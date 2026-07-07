Sony informerte ikke utgivelsespartnerne om beslutningen om å avvikle fysiske spill

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Det faktum at fysiske spill nå hører fortiden til etter at Sony bestemte seg for å avvikle diskbaserte spill fra og med januar 2028, er fortsatt et hett tema som dominerer nyhetsbildet. Nå setter High Chaos Run søkelyset på hele historien bak dette og rapporterer at ikke engang Sonys nærmeste samarbeidspartnere (verken utgivere eller forretningspartnere) visste hva som var i ferd med å skje.

En leder hos et stort AAA-forlag sier blant annet:

«Til tross for vårt tilsynelatende nære samarbeid med PlayStation, ble vi ikke informert om at dette skulle skje. Det er først nå det går opp for oss at vi kanskje mister jobbene våre før heller enn senere.»

Situasjonen i India skal ha vært enda verre. Der skulle 100 PlayStation-butikker åpne i 2028 – et prosjekt man hadde jobbet flittig med – men som nå, forståelig nok, ikke vil bli realisert. En investor som ble intervjuet, sier:

«Hvorfor skulle vi i det hele tatt samarbeide med PlayStation, for ikke å snakke om å investere et par crores [for de utenfor India: 1 crore = 10 millioner INR] i en butikk når de ikke skal selge plater? Det som er enda verre, er at PlayStation India ikke engang fortalte oss at dette skulle skje før det ble offentliggjort, men likevel fortsatte å be oss om å investere penger. De visste det heller ikke.»

Selv om beslutningen til syvende og sist er Sonys, og det var en risiko for at informasjon kunne ha lekket ut, viser dette at det utelukkende er et valg basert på Sonys egne interesser, uten at noen andre ble konsultert.