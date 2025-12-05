Sony Interactive Entertainment og JJ Abrams' Bad Robot går sammen om et kooperativt skytespill for fire spillere

HQ

Sony Interactive Entertainment Bad Robot har inngått et samarbeid med Bad Robot Games, en avdeling av produksjonsselskapet som ble opprettet av JJ Abrams. Årsaken til partnerskapet er å lage et nytt spill, et kooperativt skytespill for fire spillere som vil bli regissert av Mike Booth fra Left 4 Dead berømmelse.

Vi har fått beskjed om at vi kan forvente mer informasjon om spillet på et senere tidspunkt, men det faktum at det er et kooperativt skytespill med en Left 4 Dead veteran ved roret, sier sannsynligvis en god del om hva vi kan forvente av dette prosjektet.

Bad Robot Games 'administrerende direktør Anna Sweet har uttalt om å jobbe med SIE på dette spillet: "Samarbeidet med Sony Interactive Entertainment gjør det mulig for oss å bringe vår nye IP til liv, med en ekspansiv visjon for dette nye universet. Med støtte fra PlayStation håper vi å kunne levere en dristig, innovativ opplevelse som virkelig er spesiell for spillerne. Jeg kunne ikke vært mer begeistret over at Mike Booth står ved det kreative roret og skaper et samarbeidseventyr som vil føre til uforglemmelige øyeblikk sammen med venner."

Det er tydelig at det er store ambisjoner for dette spillet, som SIE vil produsere og publisere, mens de overlater mesteparten av arbeidet til Bad Robot Games. Etter hvert som mer kommer ut om denne tittelen, vil vi sørge for å holde deg oppdatert.