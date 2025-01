Sony Interactive Entertainments 2024 var en bisarr blanding av svimlende høyder og kullsvart fiasko

HQ

Da vi gikk inn i 2024, var ingen av oss forberedt på det helt vanvittige året Sony var i ferd med å legge ut på. Kalenderen var riktignok atypisk tom - spesielt når det gjaldt egenutviklede enspiller-spill - men for det meste så den kjedelig ut. Wolverine i horisonten, noen live service-titler i form av Fairgames, Marathon og Concord og så en trio med eksternt utviklede spill - Rise of the Ronin, Stellar Blade og Helldivers II - for å fylle førstepartshullet. Som jeg sa: Kjedelig og tomt: Kjedelig og tomt.

Da den første utgivelsen kom på gata, endret imidlertid tonen seg. Helldivers II ble gitt ut til utmerkede anmeldelser og skyhøye spillertall, og i noen måneder så det ut til at Sonys storstilte kursendring i live-tjenesten ville lønne seg. Dette var kjærkomne nyheter, spesielt etter at The Last of Us Online ble kansellert i desember 2023.

Rise of the Ronin og Stellar Blade fulgte i månedene etter. Førstnevnte var en noe overveldende opplevelse som rangerer blant Team Ninjas mest forglemmelige spill i nyere tid, mens det sørkoreansk utviklede Stellar Blade fyrte opp kritikerne og kommentarsporene noe mer med sin skamløst underholdende kombinasjon av Nier: Automata og Soulslikes med en hovedperson hvis antrekk så ut til å trekke flere overskrifter enn alle spillets andre elementer til sammen.

Dermed gikk første halvår av året uten en eneste utgivelse (annet enn den årlige MLB: The Show 24) fra Sonys egne studioer. Igjen, ikke det mest spennende.

På vårens siste dag endret imidlertid alt dette seg. En ryktet showcase viste seg å være en State of Play, og den ble åpnet og lukket av de to titlene som skulle vise seg å være polare motsetninger på alle måter. Åpningsnummeret Concord ble møtt med universell negativitet. Trendjagende og ute av takt med tiden var kritikken, og statusen som direktesendt tjeneste gjorde det heller ikke bedre.

Avslutteren Astro Bot, med sin "gameplay first"-tilnærming og ultrasjarmerende entré på scenen, symboliserte den stikk motsatte reaksjonen på en slående symbolsk måte.

De to spillene ble lansert med bare noen ukers mellomrom, men tragikomisk nok hadde Concord allerede lagt ned da Astro Bot imponerte kritikerne, inkludert undertegnede. Concords anmeldelser var ganske gjennomsnittlige, men det ble snart klart at publikum ikke var der. Som i ikke i det hele tatt, ikke i det hele tatt. Spillet nådde en topp på i underkant av 700 spillere på Steam. Et nesten uhørt lavt tall, så Sony tok frem ljåen og stengte umiddelbart det brutalt dyre spillet. Brutalt er et for beskjedent ord i dette tilfellet.

Astro Bot var en helt annen historie. Salgstallene er beskjedne på dette tidspunktet, men med en Opencritic-vurdering på 95%, brukeranmeldelser på samme nivå og en nylig Game Awards-seier under beltet, er det ingen tvil om at det er en triumf for Sony på de fleste parametere. Det peker tilbake til en epoke i Sonys historie som mange savner. De gode gamle dagene da spillopplevelsen kom først og kreativitet trumfet vanvittige produksjonsverdier.

Bølgen Astro Bot red på nådde imidlertid ikke årets siste utgivelse. Lego Horizon Adventures var en litt bisarr idé på papiret, som fungerte godt nok i praksis, men som aldri hevet seg over gjennomsnittet, noe som gjenspeiles i de foreløpige indikasjonene på salgstallene.

På denne måten endte Sonys år på en litt sur tone. Hvis de to egenutviklede spillene er noen indikasjon på fremtiden, virker veien videre åpenbar. Og det er talende at vi ikke har sett noe fra verken Marathon eller Fairgames, mens Sony annonserte to storstilte enspiller-spill fra to av sine mest profilerte studioer i årets siste måneder. Imidlertid smaker de begge mer som PS4 Sony enn PS2 Sony som Astro Bot representerte.

Med Concords rungende fiasko og mange kanselleringer ser det ut til at det store annonserte skiftet til live-tjeneste har blitt, om ikke avblåst, så i det minste tonet ned betraktelig. Det er imidlertid fortsatt prosjekter på gang, og i 2025 vil vi sannsynligvis se nye utviklinger i sagaen.

Foreløpig ser det imidlertid ut til at fokuset ligger på å bringe de mer klassiske prestisjetitlene som Sony hadde så stor suksess med i PS4-æraen tilbake i rampelyset. Wolverine, Intergalactic: The Heretic Prophet, Kojima Productions' Death Stranding 2: On the Beach og Ghost of Yotei er et sterkt firkløver, med de to sistnevnte planlagt å lande neste år.

Dette er lovende nok, for på papiret er det en sterk firkløver som vi ikke vet så mye om ennå. Men for meg smaker det også litt for mye av klassisk Sony-prestisje. Jeg håper at Sony lar seg inspirere av suksessen til Astro Bot (og ikke lar seg avskrekke av den tilsynelatende fiaskoen til Lego Horizon Adventures), og at de i fremtiden vurderer flere titler som kanskje ikke presser fotorealismen og utvider grensene for filmfortelling, men i stedet fokuserer på kreative konsepter og god gammeldags moro. For i 2024 var det det som reddet året fra en programvarekatastrofe.