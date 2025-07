Sony kjøper 16 millioner Bandai Namco-aksjer for 68 milliarder yen

HQ

Sony har kjøpt 16 millioner aksjer i Bandai Namco, noe som tilsvarer ca. 2,5 % av selskapet, til en verdi av ca. 68 milliarder yen.

Avtalen, som ble kunngjort av Sony i en uttalelse, skaper en "forretningsallianse" mellom to ledende japanske underholdningsmerker. Sony og Bandai ønsker å utvide "fansamfunnet for IP som anime og manga rundt om i verden og styrke engasjementet, spesielt innen anime-feltet der det forventes en rask markedsvekst."

Sony og Bandai Namco har samarbeidet tidligere, og planlegger å utvide samarbeidet til å omfatte flere medier. Med Bandai Namcos IPer og Sonys ekspertise innen distribusjon, markedsføring og merchandising av innhold, ser det ut til at begge parter er ganske fornøyde med et fortsatt samarbeid.

"Gjennom dette partnerskapet tar vi sikte på å skape en rekke innhold og opplevelser som overgår forventningene og leverer Kando (følelser) til enda flere fans, sammen med Bandai Namco Group, med sin enestående kapasitet for multidireksjonell ekspansjon av ulike IP-er og dype forbindelser med fans på ekte berøringspunkter, både innenlands og internasjonalt," sa Sonys strategidirektør og representant for konsernledelsen, Toshimoto Mitomo.

Så forvent noen samarbeidende anime-innsatser i fremtiden mellom Bandai Namco og Sony. Hvis du tenkte at 68 milliarder yen kunne høres ut som nok penger til et større oppkjøp, er det verdt å merke seg at dette tallet tilsvarer rundt $ 456,000 USD, så ikke på langt nær nok til et monsteroppkjøp.